Генетическая мутация объясняет выживание людей и гибель неандертальцев

Источник:
Proceedings of the National Academy of Sciences.
Генетическая мутация в ключевом ферменте могла способствовать превосходству людей над их ближайшими вымершими родственниками — неандертальцами и денисовцами. Такие выводы сделали ученые из Окинавского института науки и технологий (OIST) в Японии и Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка в Германии.

Ученые исследовали фермент аденилосукцинатлиаза (ADSL), белок, влияющий на синтез ДНК, РНК и энергии в клетках. Человеческие и неандертальские варианты ADSL различаются всего одной аминокислотой из 484, но это, вероятно, повлияло на активность мозга и, возможно, поведение.

Это отличие сделало человеческий вариант ADSL менее стабильным, чем его неандертальский аналог. Ученые ввели человеческий вариант мышам. В итоге самки мышей показали более высокую способность адаптироваться и конкурировать за ограниченные ресурсы, говорится в публикации журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследование не может полностью объяснить причины вымирания неандертальцев и денисовцев. При этом оно представило важные доказательства того, что небольшие биохимические различия могли дать Homo sapiens когнитивное преимущество, которое сыграло решающее значение для выживания в условиях изменения климата и сокращения ресурсов.

Наука #Интересно
