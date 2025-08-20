НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Три человека пострадали в результате падения дерева в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
121 0
Фото: © пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Три человека получили травмы в результате падения аварийного дерева на остановку общественного транспорта в Новосибирске.

Инцидент произошел около 9 утра на улице 2-ой Портовой в микрорайоне «Затон» в левобережье города. Пострадали три человека, в том числе, 76-летняя пенсионерка, сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

«На место оперативно прибыли дежурный по району, бригада ДЭУ-3, спасатели МАСС. Работы по ликвидации ведут спасатели. Причины происшествия устанавливаются», — сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска.

Инцидентом заинтересовалась прокуратура региона. Ведомство намерено дать «принципиальную оценку бездействию органов власти по своевременному сносу аварийных деревьев». О начале комплекса проверочных мероприятий сообщило также региональное управление Следственного комитета России.

«По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — уточнило ведомство.

ЧП #Происшествия #Новосибирск
Обсуждение (0)
Топ комментариев

Улитка на склоне

У них наглость второе счастье.

Uynachalnica

Раз партия и правительство сказали надо, то так оно и есть! Один вапрос: откуда сам Дмитриев взялся?...

urbasik

Донецк переполнен счастьем .оно там вместо воды.

Kukuh88

Взорвали бы при проезде КПП. Ущерб был бы огромный, а людские потери существенные. В этот шевролет легко...