Три человека пострадали в результате падения дерева в Новосибирске

Три человека получили травмы в результате падения аварийного дерева на остановку общественного транспорта в Новосибирске.

Инцидент произошел около 9 утра на улице 2-ой Портовой в микрорайоне «Затон» в левобережье города. Пострадали три человека, в том числе, 76-летняя пенсионерка, сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

«На место оперативно прибыли дежурный по району, бригада ДЭУ-3, спасатели МАСС. Работы по ликвидации ведут спасатели. Причины происшествия устанавливаются», — сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска.

Инцидентом заинтересовалась прокуратура региона. Ведомство намерено дать «принципиальную оценку бездействию органов власти по своевременному сносу аварийных деревьев». О начале комплекса проверочных мероприятий сообщило также региональное управление Следственного комитета России.

«По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — уточнило ведомство.