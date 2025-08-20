НАВЕРХ
Минэнерго проверит рост цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке

Источник:
ТАСС
Проверку обоснованности роста цен на бензин в Сибири, на Дальнем Востоке, а также на территориях Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, подконтрольных российской армии, инициировал вице-премьер Александр Новак.

«Провести работу с регионами, в которых отмечается рост цен на автозаправочных станциях, обратив особое внимание на регионы, входящие в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа», — цитирует ТАСС протокол совещания у Новака.

Нефтяным компаниям предписано строго соблюдать рекомендации по поставкам топлива для обеспечения потребностей внутреннего рынка. Также предполагается увеличить нормы продаж бензина на бирже до 17% от производства и новые механизмы ценообразования на бирже.

Кроме того, на совещании обсуждалась необходимость продлить запрет на экспорт бензина для производителей на месяц с 1 сентября, и до конца октября — для непроизводителей. Это обусловлено необходимостью балансировки рынка.


