Трамп заявил о попадании в рай, когда завершит конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что усилия по прекращению конфликта на Украине повышают его шансы попасть в рай.

«Если я все же попаду в рай, то, возможно, именно это станет одной из причин», — сказал Трамп в интервью Fox & Friends.

Президент США отметил, что очень хочет, чтобы конфликт на Украине прекратился и «каждую неделю не убивали по 7 тысяч человек».

Глава Белого дома сказал, что надеется попасть в рай, хотя, по его словам, «не очень хорошо справляется» с тем, чтобы обеспечить себе место на небесах.

«Да, Трамп хочет в рай. Надеюсь, все присутствующие на брифинге тоже туда попадут», — прокомментировала слова президента пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.

Трамп ранее говорил, что с начала своего президентского срока он остановил семь войн. В частности, он упоминал конфликт между Индией и Пакистаном, а также Конго и Руандой.