Выдачи займов независимых МФО снизились второй квартал подряд

Источник:
«Коммерсант»
Выдачи займов МФО, не связанных с банками или маркетплейсами, снижаются уже полгода и во втором квартале сократились до 136 миллиардов рублей.

Снижение во втором квартале 2025 года по отношению к первому составило 1,4%, следует из данных крупнейшей на микрофинансовом рынке саморегулируемая организация СРО «МиР». Сокращение показателей первого квартала к предыдущему были еще больше — 4%.

При этом увеличивается выдача займов МФО банков и маркетплейсов, во втором квартале она составила 226 миллиардов рублей (+19% к первому кварталу), сообщил «Коммерсант» со ссылкой на компанию. портфель МФО банков и маркетплейсов также вырос на 10,6% (253,3 млрд руб.) к первому кварталу.

Нынешнее преимущество МФО банков и маркетплейсов, появившееся благодаря доступу к дешевому фондированию от материнских компаний и генерации трафика. Гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев считает, что их присутствие на рынке прекратит рост в срок от полугода до года, поскольку будет нивелировано регуляторами рынка.

