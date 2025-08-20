Российский физик-ядерщик задержан на урановом карьере в Монголии

Сотрудники миграционной службы и полиции Монголии задержали российского физика-ядерщика Андрея Ожаровского, когда он обследовал заброшенные урановые карьеры.

Ожаровский приехал в Монголию по приглашению местных экологических активистов, которые стараются прекратить добычу урана, сообщил «РБК» со ссылкой на самого ученого. Инцидент случился рядом с урановым месторождением Мардай.

Ученый рассказал, что он находился в пустынной местности, месторождение заброшено со времен развала Советского Союза. Он занимался измерениями уровня радиации с помощью дозиметра, для чего не требуются лицензия или разрешение.

У Ожаровского забрали паспорт и повезли его к ближайшему погранпереходу, где есть офис миграционной службы. Ему не предъявили обвинений и не объяснили причин задержания. При этом ученому не ограничили свободу, оставили телефон и компьютер.

Ожаровский предположил, что задержать его могли из-за сообщений в монгольских блогах о его якобы связях с российскими спецслужбами или «Росатомом». Ранее он нашел участки радиоактивного загрязнения в пустыне Гоби, где ведет добычу французская компания «Орано».