Путин предложил Зеленскому встретиться в Москве

Президент России Владимир Путин предложил встретиться с украинском лидером Владимиром Зеленским в Москве.

Путин выдвинул такую инициативу в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, пишет AFP со ссылкой на источник, близкий к Белому дому. Официальных комментариев от Кремля по этому поводу пока не поступало.

В Белом доме накануне состоялись переговоры Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров. По их итогу американский президент позвонил Владимиру Путину, с которым обсудил возможность их встречи с украинским лидером.

Госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала Fox News сообщил, что Путин согласился встретиться с Зеленским. Он также уточнил, что Вашингтон уже ведет работу над организацией этой встречи.