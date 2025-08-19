НАВЕРХ
Путин предложил Зеленскому встретиться в Москве

Источник:
Sibnet.ru
820 4

Президент России Владимир Путин предложил встретиться с украинском лидером Владимиром Зеленским в Москве.

Путин выдвинул такую инициативу в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, пишет AFP со ссылкой на источник, близкий к Белому дому. Официальных комментариев от Кремля по этому поводу пока не поступало.

В Белом доме накануне состоялись переговоры Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров. По их итогу американский президент позвонил Владимиру Путину, с которым обсудил возможность их встречи с украинским лидером.

Госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала Fox News сообщил, что Путин согласился встретиться с Зеленским. Он также уточнил, что Вашингтон уже ведет работу над организацией этой встречи.

Улитка на склоне

У них наглость второе счастье.

Uynachalnica

Раз партия и правительство сказали надо, то так оно и есть! Один вапрос: откуда сам Дмитриев взялся?...

urbasik

Донецк переполнен счастьем .оно там вместо воды.

mosquito__2010

Серьёзно ?! -ну хохол есть хохол. британия на них всеразличные террористические схемы тестит зачастую...