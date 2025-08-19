НАВЕРХ
#Квадраты

«Госуслуги» запустили сервис для подписания договоров аренды

Источник:
Sibnet.ru
210 1

«Госуслуги» запустили сервис, с помощью которого можно оформить договор аренды жилья, сообщила пресс-служба Минцифры.

Первым его интегрировал ЦИАН, однако вскоре такая функция появится и у других участников рынка. Ведомство уточнило, что документы и личные данные участников сделки проходят проверку на портале.

Чтобы избежать ошибок при заполнении бумаг, на «Госуслугах» работает автозаполнение. Сразу после заключения договора при желании можно онлайн оформить временную регистрацию для нанимателя.

Если в договоре указано, что собственник предоставляет нанимателю временную регистрацию, автоматически сформируется черновик заявления в МВД. Все поля уже будут заполнены, останется только проверить данные и нажать кнопку «Отправить».

В настоящее время услуга уже работает на сайте ЦИАН, она получила название «Онлайн-договор». При ее активации в личном кабинете пользователя появляется ссылка, по которой он переходит на «Госуслуги».

Экономика #Квадраты
Обсуждение (1)
Топ комментариев

Улитка на склоне

У них наглость второе счастье.

Uynachalnica

Раз партия и правительство сказали надо, то так оно и есть! Один вапрос: откуда сам Дмитриев взялся?...

urbasik

Донецк переполнен счастьем .оно там вместо воды.

mosquito__2010

Серьёзно ?! -ну хохол есть хохол. британия на них всеразличные террористические схемы тестит зачастую...