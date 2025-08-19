«Госуслуги» запустили сервис, с помощью которого можно оформить договор аренды жилья, сообщила пресс-служба Минцифры.

Первым его интегрировал ЦИАН, однако вскоре такая функция появится и у других участников рынка. Ведомство уточнило, что документы и личные данные участников сделки проходят проверку на портале.

Чтобы избежать ошибок при заполнении бумаг, на «Госуслугах» работает автозаполнение. Сразу после заключения договора при желании можно онлайн оформить временную регистрацию для нанимателя.

Если в договоре указано, что собственник предоставляет нанимателю временную регистрацию, автоматически сформируется черновик заявления в МВД. Все поля уже будут заполнены, останется только проверить данные и нажать кнопку «Отправить».

В настоящее время услуга уже работает на сайте ЦИАН, она получила название «Онлайн-договор». При ее активации в личном кабинете пользователя появляется ссылка, по которой он переходит на «Госуслуги».