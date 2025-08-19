Редчайшую золотую акулу поймали у берегов Коста-Рики. ФОТО

Рыбаки случайно выловили у побережья КостаРики уникальную двухметровую акулу-няньку золотой расцветки с белыми глазами. Это первый случай обнаружения подобного окраса у этих рыб.

Исследователи из Федерального университета Рио-Гранде заявили, что внешний вид золотой акулы объясняется сочетанием двух генетических аномалий — ксантизма и альбинизма, соответствующее исследование было опубликовано пресс-службой заведения.

Ксантизм приводит к окрашиванию чешуи или перьев в золотой или оранжевый цвет. Он считается чрезвычайно редким явлением в животном мире и регистрируется только у некоторых видов рыб, рептилий и птиц. Белый цвет глаз акулы был вызван альбинизмом.

Золотая акула-нянька Фото: © Federal University of Rio Grande

По словам ученых, это первый научно задокументированный случай полного ксантизма среди хрящевых рыб в Карибском море. При этом специалисты отметили, что находка может сигнализировать о новой генетической тенденции среди популяции.

Открытие золотой рыбы поднимает важные вопросы о генетике и приспособляемости данного вида, так как обычные акулы-няньки имеют темно-коричневый окрас, который помогает им сливаться со скалистым дном.

Яркий оранжевый цвет теоретически должен снижать шансы на выживание, так как он делает животное более заметными для хищников, а также затрудняет подкрадывание к добыче. Кроме этого, ксантизм и альбинизм усиливает чувствительность к солнечному свету.