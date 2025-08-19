НАВЕРХ
Wildberries запустил продажу квартир в новостройках

Источник:
Sibnet.ru
201 0

Маркетплейс Wildberries в тестовом режиме запустил продажу квартир в новостройках, сообщила в своем телеграм-канале основательница компании Татьяна Ким.

В каждой карточке указаны расположение новостройки, срок сдачи объекта в эксплуатацию, количество комнат, площадь, цена и другие параметры. Пользователи смогут связаться с застройщиком по телефону.

«Когда-то никто не мог себе представить, что на цифровых платформах можно купить мебель или бытовую технику, или же автомобили. А сейчас это наша реальность. Уверена, что и в случае с такой еще непривычной категорией, как недвижимость, будущее — тоже за цифровыми платформами», — отметила Ким.

Первым партнером площадки стала группа «Самолет». Сейчас на маркетплейсе доступны более 14 тысяч карточек с квартирами в 14 регионах России. В ближайшее время на витрине появятся и другие партнеры.

Экономика #Торговля
