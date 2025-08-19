НАВЕРХ
Китай создаст робота с искусственной маткой для вынашивания детей

Источник:
Sibnet.ru
201

Китайская технологическая компания Kaiwa Technology из Гуанчжоу приступила к созданию первого в мире робота-гуманоида с искусственной маткой, способного выносить плод и «родить» ребенка.

По замыслу создателей, разработка станет альтернативой традиционной беременности и появиться на рынке к 2026 году. Однако для реального запуска технологии еще предстоит решить этические и правовые аспекты, отмечают разработчики.

Концепт робота был представлен на Всемирной конференции робототехники 2025 в Пекине, пишет журнал ECNS со ссылкой на исследователей. Плод будет развиваться в искусственных амниотических водах и получать питательные вещества через трубку, имитируя естественные условия.

Технология искусственной матки уже показала многообещающие результаты в исследованиях на животных. Так, в 2017 году ученые из Детской больницы Филадельфии использовали ее для развитие недоношенного ягненка.

Хайтек #Техника
