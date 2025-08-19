НАВЕРХ
Автомобильный союз предложил запрет номеров с «блатными» буквами

Sibnet.ru
Национальный автомобильный союз предложил изъять из оборота автомобильные номера АУЕ совпадает с аббревиатурой, которая означает «Арестантское уголовное единство», движение признано экстремистским и запрещено в России) и ВОР, сообщил вице-президент организации Ян Хайцеэр.

Причиной изъятия Хайцеэр в комментарии РБК указал, что они «пропагандируют плохое». Владельцам таких машин придется их перерегистрировать,

Предложение возникло после появления в СМИ информации, что мужчину в Москве оштрафовали на 2 тысячи рублей за публикацию в 2017 году в соцсетях фотографии Mercedes-Benz с номерами А777УЕ. Суд посчитал, что снимок демонстрирует символику запрещенного движения.

Инициативу раскритиковал автоэксперт Александр Шумский. «Это просто абсурд, создавать дополнительную нагрузку на подразделения ГИБДД на ровном месте», — написал он в телеграм-канале.

Водители пожаловались на непристойные номера

