Reuters назвало место встречи Путина и Зеленского

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в Венгрии, сообщило агентство Reuters cо ссылкой на источник в Белом доме.

О начале подготовки такой встречи заявил президент США Дональд Трамп. Накануне он принял Зеленского и европейских лидеров в Белом доме, а также провел телефонные переговоры с Путиным.

В Кремле после звонка не комментировали данные о вероятной встрече Путина с Зеленским, но сообщили, что президенты России и США поддержали проведение прямых переговоров между делегациями Москвы и Киева и допустили «возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон».

Путин в начале августа говорил, что встретится с Зеленским при «определенных условиях», но до них, по словам российского президента, пока далеко.