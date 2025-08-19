НАВЕРХ
Reuters назвало место встречи Путина и Зеленского

Reuters
Будапешт
Будапешт
Фото: Jakub Hałun / CC BY-SA 4.0

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в Венгрии, сообщило агентство Reuters cо ссылкой на источник в Белом доме.

О начале подготовки такой встречи заявил президент США Дональд Трамп. Накануне он принял Зеленского и европейских лидеров в Белом доме, а также провел телефонные переговоры с Путиным.

В Кремле после звонка не комментировали данные о вероятной встрече Путина с Зеленским, но сообщили, что президенты России и США поддержали проведение прямых переговоров между делегациями Москвы и Киева и допустили «возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон».

Путин в начале августа говорил, что встретится с Зеленским при «определенных условиях», но до них, по словам российского президента, пока далеко.

