Протуберанец оторвался от Солнца

Протуберанец оторвался от поверхности Солнца на безопасном расстоянии от Земли, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН

«Вспышечная активность — низкая c признаками роста (произошел отрыв протуберанца на безопасном расстоянии от Земли — всплеск излучения сегодня утром)», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале(ИКИ) РАН.

Ученые подчеркнули, что планете ничего не угрожает, но рост активности будет продолжаться в течение суток.

В лаборатории добавили, что ожидаются возмущения и бури, связанные с ростом скорости солнечного ветра, а также рост «впышечной активности» без рисков для Земли.