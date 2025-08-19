НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Составлен календарь школьных каникул на новый учебный год

Источник:
Sibnet.ru
324 0

Министерство просвещения России составило календарь школьных каникул на 2025-2026 учебный год.

«При системе обучения по четвертям школьные каникулы рекомендуется проводить: с 25 октября по 2 ноября 2025 года; с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года; с 28 марта по 5 апреля 2026 года; с 27 мая по 31 августа 2026 года», — сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

Новый учебный год продлится с 1 сентября по 26 мая. Каникулы должны длиться не менее семи дней.

Минпросвещения также определило допустимую годовую учебную нагрузку для школьников с первого по девятый классы.

Так, с 1 сентября норма составит:

  • в первом классе — от 620 до 653 часов;
  • во втором, третьем и четвертом — от 782 до 884;
  • в пятом — от 986 до 1088;
  • в шестом — от 1020 до 1122;
  • в седьмом — от 1088 до 1190;
  • в восьмом и девятом — от 1122 до 1224.

Количество часов зависит от вариантов федеральных образовательных планов.

Что касается учебных периодов, то их количество составляет не более восьми недель в первом полугодии, не более десяти для первых классов и не более 11 для вторых-девятых классов — во втором полугодии.

Еще по теме
«Разговоры о важном» распространят на детские сады
Специалисты создали полезную жевательную резинку с пробиотиками
Бастрыкин заинтересовался долгостроем школы в алтайском селе
Минпросвещения определило учебную нагрузку для школьников
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Мошенники научились подмене контактов в телефоне
Зеленский отверг мирный план Трампа по Украине
Владимир Путин прибыл на Аляску
Perseverance обнаружил на Марсе боевой «шлем». ФОТО
Обсуждение (0)
О самом главном
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как кошки выбирают место для сна
Ошибки соискателей: что не стоит указывать в резюме
Чем выгорание отличается от депрессии
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

Uynachalnica

Раз партия и правительство сказали надо, то так оно и есть! Один вапрос: откуда сам Дмитриев взялся?...

Улитка на склоне

У них наглость второе счастье.

urbasik

Донецк переполнен счастьем .оно там вместо воды.

Kukuh88

Да, были бы они у Ирана и защищены от диверсии с земли, то единственное, что бы взрывалось во время нападения...