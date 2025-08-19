Составлен календарь школьных каникул на новый учебный год

Министерство просвещения России составило календарь школьных каникул на 2025-2026 учебный год.

«При системе обучения по четвертям школьные каникулы рекомендуется проводить: с 25 октября по 2 ноября 2025 года; с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года; с 28 марта по 5 апреля 2026 года; с 27 мая по 31 августа 2026 года», — сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

Новый учебный год продлится с 1 сентября по 26 мая. Каникулы должны длиться не менее семи дней.

Минпросвещения также определило допустимую годовую учебную нагрузку для школьников с первого по девятый классы.

Так, с 1 сентября норма составит:

в первом классе — от 620 до 653 часов;

во втором, третьем и четвертом — от 782 до 884;

в пятом — от 986 до 1088;

в шестом — от 1020 до 1122;

в седьмом — от 1088 до 1190;

в восьмом и девятом — от 1122 до 1224.

Количество часов зависит от вариантов федеральных образовательных планов.

Что касается учебных периодов, то их количество составляет не более восьми недель в первом полугодии, не более десяти для первых классов и не более 11 для вторых-девятых классов — во втором полугодии.