«Разговоры о важном» распространят на детские сады

Министерство просвещения РФ начнет в тестовом режиме проводить «Разговоры о важном» в детских садах. В пилотном проекте участвуют 22 региона страны, сообщил источник «Ведомостей» в ведомстве.

Эксперимент рассчитан на воспитанников в возрасте от трех до семи лет. Он продлится до конца года, после чего минпросвещения примет решение о его распространении на все государственные детсады страны, либо об отказе от этой инициативы.

В ходе таких «разговоров» детям будут рассказывать о важности семьи и дружбы, развитии нравственных качеств: доброты, честности, милосердия, а также прививать уважение к культуре России и любовь к Родине. По замыслу ведомства, такие уроки будут, в том числе, способствовать формированию у детей навыков общения и сотрудничества.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в беседе с «Ведомостями» рассказал, что занятия с детьми воспитатели будут проводить в понятной и увлекательной форме. Представитель пресс-службы ведомства, в свою очередь, уточнил, что материал будет подаваться в форме игр, творческих заданий и чтения книг.

Инициативу внедрения «Разговоров о важном» в детских садах в октябре 2024 года озвучила воспитатель детского сада № 84 из Вологды Надежда Воронцова в ходе видеовстречи президента с финалистами всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования.

«Наше предложение: распространить проект «Разговоры о важном» на дошкольные учреждения для детей с пяти лет. Ведь это уже будет, в том числе, и подготовка к школе, так сказать, ступень, как сейчас модно говорить, бесшовный переход», — цитирует воспитателя пресс-служба Кремля.

Владимир Путин тогда заявил, что «безусловно поддерживает» эту инициативу.

Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» в российских школах был введен с сентября 2022 года. Занятия проходят первым уроком по понедельникам в формате классного часа.