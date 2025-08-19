Зеленский для встречи с Трампом надел свой лучший костюм

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Фото: The White House
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампа в своем лучшем костюме.
«Это лучшее, что у меня есть», — приводит агентство Bloomberg слова Зеленского, сказанные им в Белом доме. В ответ Трамп заявил, что ему нравится наряд президента Украины.
В понедельник, 18 августа Зеленский и семь европейских лидеров встретились в Вашингтоне с Трампом. Главной темой переговоров стало участие США в гарантиях безопасности Украины.
Президент США сообщил, что уже начал подготовку встречи с Путиным и Зеленским. По словам Трампа, его встреча с лидерами России и Украины пройдет после их двусторонних переговоров.