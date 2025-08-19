НАВЕРХ
Специалисты создали полезную жевательную резинку с пробиотиками

Источник:
Сеченовский университет
221 0

Специалисты разработали жевательную резинку с пробиотиками "Ретерикс". Она нацелена на предотвращение кариеса зубов, гингивита и других стоматологических заболеваний, сообщила пресс-служба Сеченовского университета.

«Уникальность "Ретерикса" в его составе, который включает пробиотики и пребиотики. Продукт предназначен не только для повседневного ухода за полостью рта, но и для эффективной защиты от стоматологических заболеваний за счет нормализации микробного баланса», — говорится в сообщении.

Инновационную жевательную резинку создала междисциплинарная команда студентов-стоматологов, провизоров и менеджеров Первого МГМУ в рамках научно-исследовательской практики.

Отмечается, что студенты стремились создать идеально мягкую жвачку, чтобы составить конкуренцию самым известным брендам. Продукт был изготовлен на опытном производстве в Институте фармации Сеченовского университета.

