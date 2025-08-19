НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Число жертв взрыва на пороховом заводе под Рязанью возросло до 24

Источник:
Sibnet.ru
224 0

Количество жертв взрыва и пожара, произошедших на пороховом заводе в поселке Лесной Рязанской области, возросло до 24 человек, сообщила пресс-служба МЧС России.

Общее число пострадавших достигло 157 человек. Все пациенты, доставленные в Рязанскую областную клиническую больницу, находятся в удовлетворительном состоянии. Из реанимации их перевели в профильные отделения, сообщил региональный Минздрав.

«Пострадавшие получили различные повреждения, но у многих возможны последствия от взрывной волны — в первую очередь нарушения слуха. Для обследования из ОКБ им. Семашко 18 августа прибыла бригада лор-врачей», — сообщило ведомство.

Ранее сообщалось о 20 погибших и 134 пострадавших. Взрыв и последовавший за ним пожар произошли на заводе «Эластик» 15 августа. Предварительной причиной ЧП специалисты называли нарушение техники безопасности. Возбуждено уголовное дело.

Еще по теме
Уснувший у Вечного огня житель Бурятии получил реальный срок
Взрыв на пороховом заводе под Рязанью привел к гибели 20 человек
Число погибших из-за взрыва порохового завода под Рязанью достигло 14
Мощный взрыв прогремел на пороховом заводе под Рязанью
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия уничтожила производство ракет «Сапсан» на Украине
Мошенники научились подмене контактов в телефоне
Слова «миллион» и «миллиард» получили новое произношение
Зеленский отверг мирный план Трампа по Украине
Обсуждение (0)
О самом главном
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как кошки выбирают место для сна
Ошибки соискателей: что не стоит указывать в резюме
Чем выгорание отличается от депрессии
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

velam

Значит лешаться не только ДНР и ЛНР.

ecima

Тем хуже для Зеленского, вообще всю территорию Украины потеряет!

Kukuh88

Да, были бы они у Ирана и защищены от диверсии с земли, то единственное, что бы взрывалось во время нападения...

Улитка на склоне

У них наглость второе счастье.