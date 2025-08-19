Число жертв взрыва на пороховом заводе под Рязанью возросло до 24

Количество жертв взрыва и пожара, произошедших на пороховом заводе в поселке Лесной Рязанской области, возросло до 24 человек, сообщила пресс-служба МЧС России.

Общее число пострадавших достигло 157 человек. Все пациенты, доставленные в Рязанскую областную клиническую больницу, находятся в удовлетворительном состоянии. Из реанимации их перевели в профильные отделения, сообщил региональный Минздрав.

«Пострадавшие получили различные повреждения, но у многих возможны последствия от взрывной волны — в первую очередь нарушения слуха. Для обследования из ОКБ им. Семашко 18 августа прибыла бригада лор-врачей», — сообщило ведомство.

Ранее сообщалось о 20 погибших и 134 пострадавших. Взрыв и последовавший за ним пожар произошли на заводе «Эластик» 15 августа. Предварительной причиной ЧП специалисты называли нарушение техники безопасности. Возбуждено уголовное дело.