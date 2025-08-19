Рост краж аккаунтов в мессенджере Telegram за полгода превысил 50%

Мошенники все чаще крадут аккаунты в популярных мессенджерах, за январь-июнь 2025 года рост относительно аналогичного периода 2024 года составил 51%. Кражи аккаунтов фиксируются даже в мессенджере Мах, сообщили специалисты компании F6.

Только одна из русскоязычных групп злоумышленников за первое полугодие похитила 1,4 миллиона учетных записей пользователей из России и других стран, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование.

Средняя цена аккаунтов, привязанных к российским номерам, на теневом рынке составила 128 рублей, что на 20% меньше, чем в конце 2024 года. Стоимость зависит от количества предложений и продолжительности времени после кражи, в течение которого аккаунт не использовался и не был восстановлен законным пользователем.

В России с середины августа под предлогом борьбы с мошенниками были ограничены голосовые вызовы в Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Metа (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

По данным Mediascope, пишет издание, в России в июле 2025 года охват WhatsApp достиг 97,6 миллиона человек старше 12 лет (79,4% населения), Telegram — 90,9 миллиона (73,9%).