НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Рост краж аккаунтов в мессенджере Telegram за полгода превысил 50%

Источник:
Sibnet.ru
235 1

Мошенники все чаще крадут аккаунты в популярных мессенджерах, за январь-июнь 2025 года рост относительно аналогичного периода 2024 года составил 51%. Кражи аккаунтов фиксируются даже в мессенджере Мах, сообщили специалисты компании F6.

Только одна из русскоязычных групп злоумышленников за первое полугодие похитила 1,4 миллиона учетных записей пользователей из России и других стран, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование.

Средняя цена аккаунтов, привязанных к российским номерам, на теневом рынке составила 128 рублей, что на 20% меньше, чем в конце 2024 года. Стоимость зависит от количества предложений и продолжительности времени после кражи, в течение которого аккаунт не использовался и не был восстановлен законным пользователем. 

В России с середины августа под предлогом борьбы с мошенниками были ограничены голосовые вызовы в Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Metа (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

По данным Mediascope, пишет издание, в России  в июле 2025 года охват WhatsApp достиг 97,6 миллиона человек старше 12 лет (79,4% населения), Telegram — 90,9 миллиона (73,9%).

Еще по теме
Бастрыкин заинтересовался долгостроем школы в алтайском селе
ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту
Новосибирская чиновница чуть не умерла в СИЗО от укуса сколопендры
Пытавшийся задавить людей водитель грузовика задержан в Казахстане
смотреть все
ЧП #Криминал #Соцсети
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия уничтожила производство ракет «Сапсан» на Украине
Мошенники научились подмене контактов в телефоне
Слова «миллион» и «миллиард» получили новое произношение
Зеленский отверг мирный план Трампа по Украине
Обсуждение (1)
О самом главном
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как кошки выбирают место для сна
Ошибки соискателей: что не стоит указывать в резюме
Чем выгорание отличается от депрессии
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
42
Зеленский отверг мирный план Трампа по Украине
35
Стало известно о содержании письма Мелании Трамп Путину
27
Трамп предложил признать весь Донбасс российским
20
Владимир Путин прибыл на Аляску
19
Казахстан впервые перегнал Россию по ВВП на душу населения