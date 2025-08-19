Трамп заявил о подготовке встречи Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что начал подготовку встречи глав России и Украины Владимира Путина с Владимиром Зеленским, за которой последуют трехсторонние переговоры.

«По завершении встреч [с европейскими лидерами и Зеленским в Белом доме] я позвонил президенту Путину и начал подготовку к встрече между президентом Путиным и <...> Зеленским, ее место еще предстоит определить», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он отметил, что после этой встречи «у нас будут трехсторонние переговоры, в которых примут участие оба президента и я»,

По словам Трампа, это «очень хороший начальный шаг» с точки зрения урегулирования конфликта. «Вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф осуществляют координацию с Россией и Украиной», — добавил американский лидер.