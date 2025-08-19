НАВЕРХ
Зеленский отказался от требования о прекращении огня

Источник:
ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба офиса президента Украины

Украина не требует перемирия в качестве условия для дальнейших контактов с Россией, заявил Владимир Зеленский по итогам переговоров в Вашингтоне.

«Если мы будем выдвигать требование перемирия в качестве условия для двусторонней встречи, россияне обвинят нас в срыве переговоров. Мы готовы к встрече без каких-либо условий», — приводит ТАСС заявление Зеленского.

Президент Украины не отказался от «обмена территориями» во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Но он сказал, что будет сложно переместить население и обойти конституционные запреты Украины.

Обсуждение (5)
Топ комментариев

velam

Значит лешаться не только ДНР и ЛНР.

ecima

Тем хуже для Зеленского, вообще всю территорию Украины потеряет!

Kukuh88

Да, были бы они у Ирана и защищены от диверсии с земли, то единственное, что бы взрывалось во время нападения...

Улитка на склоне

У них наглость второе счастье.