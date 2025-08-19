Власти Кузбасса провели беседу с танцующими на реанимобиле медиками

Власти Кузбасса провели беседу с бригадой скорой помощи из Шерегеша, танцевавшей на реанимобиле, призвав выбирать «более подходящие формы для творчества», сообщило правительство региона.

Видео сотрудников скорой помощи Шерегешской больницы завирусилось в сети, набрав десятки тысяч просмотров. Авторы пояснили, что снимали видео в выходной и таким образом хотели привлечь новые кадры в больницу.

По из словам, в руководстве не все восприняли идею положительно, но большинство, в том числе глава поселка, поддержали.

«Руководство медицинского учреждения провело беседу с авторами ролика и коллективом, напомнив о необходимости соблюдения этических норм как представителей медицинского сообщества региона, а также предложив выбирать более подходящие формы для самовыражения и творчества», — сообщил изданию «Подъем» представитель правительства Кемеровской области со ссылкой на руководство больницы.