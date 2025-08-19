НАВЕРХ
Трамп встретил Зеленского в Белом доме

Президент США Дональд Трамп встретил украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме, переговоры проходят в Овальном кабинете, следует из трансляции мероприятия.

В ходе открытой части Трамп заявил, что по итогам встречи есть «разумные шансы» на завершение украинского конфликта. Он также отметил, что российский лидер Владимир Путин стремится завершить противостояние.

После открытого диалога Трамп и Зеленский удалились для общения наедине. Позднее к ним присоединяться европейские лидеры. Спецпосланник американского президент Стив Уиткофф ранее заявил, что основной темой на встрече будет вопрос обмена территориями.

Вместе с Зеленским в США прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

