Как увидеть августовский парад четырех планет

Редкое астрономическое явление смогут увидеть земляне 19 августа 2025 года — парад планет. В одну линию на небе северного полушария выстроятся Венера, Юпитер, Меркурий и Луна. Что это означает и как правильно понаблюдать за необычным космическим «представлением»?

Парад планет астрономы предпочитают называть «выравниванием» — несколько планет выстраиваются близко друг к другу по одну сторону от Солнца. Явление возможно, так как планеты вращаются вокруг Солнца примерно в одной плоскости, но с разной скоростью.

Космические парады бывают малыми (три-четыре планеты) и большими (более пяти планет). Полное выравнивание планет Солнечной системы (восемь планет) происходит только раз в несколько сотен лет, в последний раз его наблюдали в 949 году нашей эры.

В результате с точки зрения наблюдателя с Земли видимые невооруженным глазом планеты оказываются достаточно близко друг к другу в узком секторе неба. Однако при этом они не обязательно должны находиться на прямой линии.

Когда начнется парад планет

Венера и Юпитер находятся рядом уже около двух недель, пару дней назад к ним присоединился Меркурий. Луне окажется в нужной позиции 19 августа, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН на своем сайте.

Парад планет 19 августа 2025 года Фото: © Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН

Наблюдать явление можно будет на всей территории страны на востоке — примерно за час до восхода Солнца по местному времени. Например, для Московской области идеальное время для наблюдений — 4 часа утра.

Чтобы сфотографировать явление, потребуется чистый горизонт, так как Меркурий в момент наблюдения окажется на высоте не более 5 градусов. При этом Венера, Юпитер и Луна будут хорошо видны даже над крышами домов в крупных городах.

Стоит помнить, что видимость объектов в небе будет зависеть от уровня освещенности и ясной погоды. Так, чтобы наблюдениям не мешали уличные огни и высотные объекты, лучше всего выбраться за город.