Человек и космос
Человек и космос
Найдены «туннели» из Солнечной системы к Сириусу и Центавру

Астрономы из Института физики Общества Макса Планка обнаружили два гигантских «туннеля», выходящих из Солнечной системы и тянущихся в направлении созвездий Центавра и Большого Пса. Исследование опубликовано журналом Astronomy & Astrophysics.

Открытие было сделано после изучения данных рентгеновского телескопа eROSITA, составлявшего подробную карту Локального горячего пузыря — так называется среда с низкой плотностью, окружающая Солнечную систему диаметром около тысячи световых лет.

Оказалось, что из «пузыря» выходят огромные межзвездные туннели, наполненные раскаленной плазмой. Один из них тянется к созвездию Центавра, другой — к созвездию Большого Пса, где находится Сириус, самая яркая звезда ночного неба.

Исследователи полагают, что эти два канала могут быть частью более крупной ветвящейся системы, которая проходит между различными областями звездообразования по всей Галактике.

По одной из выдвинутых версий, обнаруженные гигантские туннели возникли и поддерживаются взрывами звезд, создающих мощные возмущения в межзвездной среде.

Наука #Космос
