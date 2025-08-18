НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Киев согласился на заморозку текущей линии фронта

Источник:
Sibnet.ru
Президент Украины Владимир Зеленский согласился на заморозку текущей линии фронта, но не согласен выводить ВСУ из Донбасса.

Свое компромиссное предложение президент Украины обсудит на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом вечером 18 августа, пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника из окружения Зеленского.

Цель Зеленского на переговорах в Белом доме — «продуктивный процесс мирного урегулирования без принуждения Украины к совершению невозможных шагов, таких как выведение войск», уточнил источник.

Требование вывести ВСУ из Донбасса ранее выдвинул президент России Владимир Путин во время саммита на Аляске. В обмен Россия готова заморозить линию фронта и начать мирные переговоры.

Встреча Трампа с Владимиром Зеленским начнется поздним вечером 18 августа в Вашингтоне. Затем запланированы переговоры с участием глав европейских стран — Великобритании, Франции, Италии и Германии.

