Киев согласился на заморозку текущей линии фронта

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на заморозку текущей линии фронта, но не согласен выводить ВСУ из Донбасса.

Свое компромиссное предложение президент Украины обсудит на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом вечером 18 августа, пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника из окружения Зеленского.

Цель Зеленского на переговорах в Белом доме — «продуктивный процесс мирного урегулирования без принуждения Украины к совершению невозможных шагов, таких как выведение войск», уточнил источник.

Требование вывести ВСУ из Донбасса ранее выдвинул президент России Владимир Путин во время саммита на Аляске. В обмен Россия готова заморозить линию фронта и начать мирные переговоры.

Встреча Трампа с Владимиром Зеленским начнется поздним вечером 18 августа в Вашингтоне. Затем запланированы переговоры с участием глав европейских стран — Великобритании, Франции, Италии и Германии.