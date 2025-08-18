НАВЕРХ
Россиянам разрешат посадку на поезд по биометрии

Sibnet.ru
Пассажиры поездов дальнего следования в России с 1 сентября 2025 года смогут оформлять билеты и проходить посадку по биометрии. Соответствующее постановление ранее подписал премьер Михаил Мишустин.

Новая опция будет доступна при наличии технической возможности у перевозчика через Единую систему идентификации и аутентификации и Единую биометрическую систему. Новые правила распространяются и на высокоскоростной железнодорожный транспорт.

При этом новый способ не является обязательным, традиционные варианты оформления билета и посадки на железнодорожный транспорт с помощью бумажных документов, удостоверяющих личность, также остаются доступны.

Единая биометрическая система представляет собой государственную цифровую платформу, на которой собраны биометрические данные граждан. Она использует два вида данных — изображение лица и голос человека.

