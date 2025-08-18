Размер необходимого для счастья дохода назвали россияне

Россиянам необходимо в среднем получать порядка 227 тысяч рублей дохода в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

За последние восемь лет размер необходимой для счастья суммы увеличился более чем в два раза — в 2017 году он составлял чуть больше 109 тысяч рублей, пишет РИА Новости. Таким образом, ежегодный рост «счастливого дохода» составил порядка 9,5%.

Это выше, но в целом сопоставимо с инфляцией за восьмилетний период. Эксперты ВЦИОМ отметили, что рост номинальной стоимости «счастья» для россиян обусловлен в первую очередь ростом цен.

Самые высокие запросы оказались у жителей Москвы и Санкт-Петербурга — им для счастья нужно 694 тысячи рублей. У жителей других городов-миллионников размер счастливого дохода в среднем составил чуть больше 175 тысяч рублей.