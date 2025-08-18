Армия России установила рекорд скорости наступления

Вооруженные силы России в августе установили рекорд по темпам продвижения в рамках СВО, следует из данных Института исследования войны.

Так, 12 августа российские войска взяли под контроль 110 квадратных километров территории. Такой темп в пять-шесть раз превысил среднюю скорость наступления и стал самым быстрым с мая 2024 года, пишет Military Watch Magazine.

Продвижение ускорилось после разгрома украинских войск в Курской области. Это привело к значительным потерям в живой силе и технике украинской армии и помогло ВС РФ перенаправить свои силы на передовые позиции в спорных районах Донбасса.

Автор материала отмечает, что темпы российского наступления стали одним из основных факторов, который побудил США активизировать усилия по достижению прекращения огня, которые привели к встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Трамп 18 августа намерен встретится в Белом доме с Владимиром Зеленским и группой европейских лидеров. Предполагается, что встреча будет посвящена мирным переговорам с Россией и гарантиям безопасности для Украины.