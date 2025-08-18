НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Армия России установила рекорд скорости наступления

Источник:
Sibnet.ru
433 3

Вооруженные силы России в августе установили рекорд по темпам продвижения в рамках СВО, следует из данных Института исследования войны.

Так, 12 августа российские войска взяли под контроль 110 квадратных километров территории. Такой темп в пять-шесть раз превысил среднюю скорость наступления и стал самым быстрым с мая 2024 года, пишет Military Watch Magazine.

Продвижение ускорилось после разгрома украинских войск в Курской области. Это привело к значительным потерям в живой силе и технике украинской армии и помогло ВС РФ перенаправить свои силы на передовые позиции в спорных районах Донбасса.

Автор материала отмечает, что темпы российского наступления стали одним из основных факторов, который побудил США активизировать усилия по достижению прекращения огня, которые привели к встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Трамп 18 августа намерен встретится в Белом доме с Владимиром Зеленским и группой европейских лидеров. Предполагается, что встреча будет посвящена мирным переговорам с Россией и гарантиям безопасности для Украины.

Тема: Военная операция на Украине
Киев согласился на заморозку текущей линии фронта
Украинских солдат на фронте заменят роботами
Дроны «Герань‑2» стали минировать фронтовые дороги ВСУ
Зеленский отверг мирный план Трампа по Украине
смотреть все
Оборона #Конфликты #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия уничтожила производство ракет «Сапсан» на Украине
Слова «миллион» и «миллиард» получили новое произношение
Зеленский отверг мирный план Трампа по Украине
Владимир Путин прибыл на Аляску
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

velam

Значит лешаться не только ДНР и ЛНР.

Voland2

Зеля выбрал почетную смерть через цугундер? Занятно...

ecima

Тем хуже для Зеленского, вообще всю территорию Украины потеряет!

-БЕРКУТ-

шамана нужно было там и оставить.