Свежее обновление Windows 11 «убило» SSD-накопители

Sibnet.ru
Новое обязательное обновление безопасности для Windows 11, на днях выпущенное Microsoft, выводит из строя твердотельные накопители при записи объема данных свыше 50 ГБ.

После установки патча безопасности KB5063878 в ряде случаев наблюдается некорректная работа SSD при записи на накопители больших файлов, пишет издание Wccftech со ссылкой на жалобы пользователей.

Из-за сбоя SSD «теряется» из операционной системы, при этом становятся недоступны данные SMART, отображаются только буферизированные данные. Перезагрузка никак не помогает, жесткий диск остается недоступным.

По оценке экспертов, сбой в работе твердотельных жестких дисков происходит из-за неправильной работы драйвера хранилища или регрессии на уровне ядра системы. Представители Microsoft пока никак не комментируют ситуацию.

