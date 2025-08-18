Взрыв на пороховом заводе под Рязанью привел к гибели 20 человек

Двадцать человек погибли из-за взрыва и последующего пожара на пороховом заводе в поселке Лесной Рязанской области, сообщил региональный оперативный штаб.

«По состоянию на 7 утра 18 августа в ЧП в Шиловском районе погибли 20 человек. Пострадавших 134, из них 31 пациент находится в стационарах Рязани и Москвы, 103 пациента проходят амбулаторное лечение», — говорится в сообщении в телеграм-канале оперштаба. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее МЧС сообщило о 14 погибших и 149 пострадавших. Взрыв и пожар произошли на заводе «Эластик» 15 августа. Сначала на предприятии взорвался порох, потом начался пожар. Предварительной причиной ЧП специалисты называли нарушение техники безопасности.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Виновным грозит до семи лет лишения свободы.