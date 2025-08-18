НАВЕРХ
УАЗовская «Буханка» установила новый рекорд по вместимости

Внедорожник УАЗ «Буханка» установил новый рекорд по вместимости — в автомобиль залезли 50 человек.

Рекорд был зафиксирован на съемках программы «Поедем, поедим!», в «Буханке» поместились 50 человек вместе с ведущим Федерико Арнальди, сообщил Ульяновский завод в официальном телеграм-канале.

В 2023 году автомобиль вместил 38 пассажиров, а в прошлом — 48.

УАЗ «Буханка», или СГР («Старый грузовой ряд») выпускается с 1965 года. В автомобиле в зависимости от комплектации может быть до 10 посадочных мест. На борт можно взять 875 килограммов полезного груза.

