Украинских солдат на фронте заменят роботами

Украина намерена до конца 2025 года поставить на фронт 15 тысяч роботов, сообщил главнокомандующий вооруженными силами страны Александр Сырский.

«На этот год у нас запланировано поступление в войска 15 тысяч наземных роботизированных платформ разного назначения», — сказал Сырский в интервью «РБК-Украина».

Он уточнил, что ВСУ в настоящее время проводят реформу, цель которой — «значительно улучшить управляемость вооруженных сил, их непосредственно боевые компоненты на поле боя».

При этом Сырский признал, что в условиях военного конфликта внедрять изменения тяжело, «потому что приходится одновременно вести боевые действия». Ситуацию на фронте главком ВСУ охарактеризовал как сложную.

Директор департамента закупок Минобороны Украины Глеб Каневский ранее уточнял, что поставляемые ВСУ роботы нужны для обеспечения логистики, огневой поддержки, разминирования, переноса специального оборудования и других задач.