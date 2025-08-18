Министр предложил помечать аккаунты «отказников» на маркетплейсах

Министр экономического развития РФ Максим Решетников предложил маркировать аккаунты недобросовестных покупателей на маркетплейсах для защиты продавцов от логистических издержек.

Речь идет о пользователях, которые систематически массово заказывают товары в разные пункты выдачи и отказываются их выкупать.

«Это создает трудности в разграничении действий обычных покупателей и случаев недобросовестной конкуренции. Предлагаю бизнес-сообществу четко сформулировать проблему и возможные решения. [...] Например, можно рассмотреть введение специальных пометок для покупателей, систематически не выкупающих заказы», — цитирует Решетникова агентство ТАСС.

Министр заявил, что подобная практика массовых заказов с последующим невыкупом приводит к порче товаров и росту логистических издержек продавцов. Какие санкции для пользователей последуют за получением особой отметки в аккаунте на маркетплейсе, Решетников не уточнил.

Эксперты рынка отмечают, что серии крупных заказов через маркетплейсы в отдаленные регионы с последующим отказом от выкупа стали типичным сценарием недобросовестной конкуренции. В таких случаях продавец несет прямые издержки из-за того, что товар на долгое время «зависает» в логистике и не может быть продан реальным клиентам.