НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Министр предложил помечать аккаунты «отказников» на маркетплейсах

Источник:
ТАСС
287 0

Министр экономического развития РФ Максим Решетников предложил маркировать аккаунты недобросовестных покупателей на маркетплейсах для защиты продавцов от логистических издержек.

Речь идет о пользователях, которые систематически массово заказывают товары в разные пункты выдачи и отказываются их выкупать.

«Это создает трудности в разграничении действий обычных покупателей и случаев недобросовестной конкуренции. Предлагаю бизнес-сообществу четко сформулировать проблему и возможные решения. [...] Например, можно рассмотреть введение специальных пометок для покупателей, систематически не выкупающих заказы», — цитирует Решетникова агентство ТАСС.

Министр заявил, что подобная практика массовых заказов с последующим невыкупом приводит к порче товаров и росту логистических издержек продавцов. Какие санкции для пользователей последуют за получением особой отметки в аккаунте на маркетплейсе, Решетников не уточнил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕWildberries открыл доступ к сервису перепродаж

Эксперты рынка отмечают, что серии крупных заказов через маркетплейсы в отдаленные регионы с последующим отказом от выкупа стали типичным сценарием недобросовестной конкуренции. В таких случаях продавец несет прямые издержки из-за того, что товар на долгое время «зависает» в логистике и не может быть продан реальным клиентам.

Еще по теме
Онлайн-кинотеатры в России резко подняли цену подписки в 2025 году
Казахстан впервые перегнал Россию по ВВП на душу населения
Продажа коньяка в России за полгода упала на 10%
Аналитики рассказали основные тревоги владельцев китайских автомобилей
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Российская армия отработает применение ядерного оружия
Россия уничтожила производство ракет «Сапсан» на Украине
Слова «миллион» и «миллиард» получили новое произношение
Зеленский отверг мирный план Трампа по Украине
Обсуждение (0)
Картина дня
ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту
Украинских солдат на фронте заменят роботами
Трамп поставил Зеленскому условия для заключения мира
УАЗовская «Буханка» установила новый рекорд по вместимости
О самом главном
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как кошки выбирают место для сна
Ошибки соискателей: что не стоит указывать в резюме
Чем выгорание отличается от депрессии
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

velam

Значит лешаться не только ДНР и ЛНР.

Voland2

Зеля выбрал почетную смерть через цугундер? Занятно...

-БЕРКУТ-

шамана нужно было там и оставить.

ecima

Тем хуже для Зеленского, вообще всю территорию Украины потеряет!