Рома Зверь написал книгу об истории своей группы

Источник:
Sibnet.ru
Рома Зверь с книгой о группе
Фото: © vk.com/zveclub

Бессменный фронтмен рок-группы «Звери» Роман Билык (Рома Зверь) выпустил книгу «Звери. История группы», рассказывающую о становлении коллектива и содержащую философские размышления музыканта.

Издание состоит из трех частей, первые две из которых ранее издавались как отдельные книги, а позже были переработаны, объединены под одной обложкой и дополнены уникальными фотографиями.

Книга охватывает 20 лет жизни артиста, разбитые на три ключевые эпохи: от таганрогского периода неизвестной группы до статуса мегазвезд отечественной рок-сцены. Третья часть издания «С чистого листа» содержит философские рассуждения уже зрелого артиста, который задает себе неожиданные вопросы.

«Уникальность издания в том, что его можно читать с любой части, в любом порядке — каждая история самодостаточна, но вместе они создают полную картину», — говорится в аннотации книги на сайте издания «Бомбора».

Издание будет, в первую очередь, интересно поклонникам и фанатам «Зверей», а также артистам, находящимся в самом начале творческого пути. Помимо откровенного рассказа о закулисье музыкальной индустрии, читатель найдет в книге семейные архивные снимки Ромы Зверя и эксклюзивные кадры с масштабных концертов группы.

Группа «Звери» была основана в 2000 году таганрогским музыкантом Романом Билыком, взявшим псевдоним Рома Зверь. Успеху группы поспособствовало сотрудничество с продюсером Александром Войтинским, который также участвовал в создании группы «Тату». 

Первый альбом группы – «Голод», вышедший в 2003 году, принес коллективу всероссийскую славу, а последовавший за ним «Районы-кварталы» закрепил успех. За короткий срок «Звери» стали одной из главных стадионных групп России и пребывают в этом статусе до сих пор. Их юбилейный концерт, посвященный 25-летию группы, собрал 60 тысяч зрителей в «Лужниках».

