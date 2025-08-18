Представитель Путина заявил о максимальном числе счастливых россиян

Максимальное за десятки лет число россиян довольны своей жизнью, заявил спецпредставитель президента РФ по сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«По данным независимого оппозиционного социологического центра, процент россиян, довольных своей жизнью, достиг самого высокого уровня в 57% за всю историю наблюдений (за последние 32 года)», — цитируют «Известия» его пост в соцсети X.

Дмитриев добавил, что отношение «не удовлетворен» в опросе выбрали всего 11% жителей. Название социологического центра чиновник не привел.

В декабре 2021 года Россия оказалась в пятерке стран с самым низким уровнем индекса счастья, следовало из анализа Gallup International и «Ромир». По данному показателю Россия опередила только Гану, Афганистан, Гонконг и Ирак. Тогда довольными назвали себя 36%, недовольными — 23%.