Минпросвещения определило учебную нагрузку для школьников

Минпросвещения определило допустимую годовую учебную нагрузку для школьников с первого по девятый классы.

Так, с 1 сентября норма составит:

в первом классе — от 620 до 653 часов;

во вторых, третьих и четвертых — от 782 до 884 часов;

в пятом — от 986 до 1088 часов;

в шестом — от 1020 до 1122 часов;

в седьмом — от 1088 до 1190 часов;

в восьмых и девятых — от 1122 до 1224 часов.

Количество часов зависит от вариантов федеральных образовательных планов, приводит РИА Новости документы ведомства.

Уточняется, что количество учебных периодов составляет в первом полугодии не более восьми учебных недель, во втором полугодии — не более десяти для первых классов и не более 11 для классов со второго по девятый.