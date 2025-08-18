НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Минпросвещения определило учебную нагрузку для школьников

Источник:
РИА Новости
84 0

Минпросвещения определило допустимую годовую учебную нагрузку для школьников с первого по девятый классы.

Так, с 1 сентября норма составит:

  • в первом классе — от 620 до 653 часов;
  • во вторых, третьих и четвертых — от 782 до 884 часов;
  • в пятом — от 986 до 1088 часов;
  • в шестом — от 1020 до 1122 часов;
  • в седьмом — от 1088 до 1190 часов;
  • в восьмых и девятых — от 1122 до 1224 часов.

Количество часов зависит от вариантов федеральных образовательных планов, приводит РИА Новости документы ведомства.

Уточняется, что количество учебных периодов составляет в первом полугодии не более восьми учебных недель, во втором полугодии — не более десяти для первых классов и не более 11 для классов со второго по девятый.

Еще по теме
Число принятых по квоте для участников СВО студентов выросло на 74%
Слова «миллион» и «миллиард» получили новое произношение
Госдума предложила отмену уроков и домашних заданий по выходным
Институт русского языка добавил в словарь новые слова
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Российская армия отработает применение ядерного оружия
Россия уничтожила производство ракет «Сапсан» на Украине
Назван смартфон с лучшей камерой 2025 года
Слова «миллион» и «миллиард» получили новое произношение
Обсуждение (0)
Картина дня
Трамп поставил Зеленскому условия для заключения мира
Путин подарил жителю Аляски новый мотоцикл «Урал»
Стало известно о содержании письма Мелании Трамп Путину
Зеленский отверг мирный план Трампа по Украине
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

velam

Значит лешаться не только ДНР и ЛНР.

Voland2

Зеля выбрал почетную смерть через цугундер? Занятно...

korvinsS

На ковер к боссу вызвали будут судьбу его решать)

-БЕРКУТ-

шамана нужно было там и оставить.