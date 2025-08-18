Число погибших из-за взрыва порохового завода под Рязанью достигло 14

Число погибших из-за взрыва порохового завода в поселке Лесной Рязанской области достигло 14. Пострадали 149 человек, сообщила пресс-служба МЧС.

«В поселке Лесной специалисты ведомства продолжают разбирать завалы. Также психологи МЧС России оказывают помощь пострадавшим и их близким», — сообщается в телеграм-канале ведомства.

Взрыв с последующим пожаром произошли на заводе «Эластик» 15 августа. Сначала на предприятии взорвался порох, потом начался пожар. Ранее сообщалось о 11 погибших и 130 пострадавших. Предварительной причиной ЧП специалисты называли нарушение техники безопасности.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Максимальная санкция статьи — семь лет лишения свободы.