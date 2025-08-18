НАВЕРХ
Число принятых по квоте для участников СВО студентов выросло на 74%

Источник:
«Ведомости»
204 0

Российские вузы в 2025 году приняли по льготной квоте для участников СВО и членов их семей 28,4 тысячи человек, что больше показателя 2024 года на 74%, сообщило Минобрнауки.

Заполняемость квоты в 2025 году повысилась до 55,7% при выделенных 50957 местах, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя пресс-службы Минобрнауки. Это данные на 12 августа, прием продлится еще до 29-го числа. В 2024 году квоту заполнили на 32,3%.

Растет поступление по квоте и среди десяти ведущих российских вузов по рейтингу RAEX. В Высшую школу экономики так поступили 370 студентов (+37% к 2024 году), в РАНХиГС – 355 человек (+70%), в МГТУ им. Н. Э. Баумана приняли 295 человек (+54%), а в СПбПУ – 252 студента (+70%).

В число пяти наиболее популярных по квоте специальностей вошли: лечебное дело (2037 человек), педагогика (1638), информатика и вычислительная техника (944), строительство (871), юриспруденция (859). В медицинские вузы по льготе могут также поступать члены семей медиков, умерших от инфекции COVID-19 при исполнении обязанностей.

Жизнь #Образование
