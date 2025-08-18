Трамп поставил Зеленскому условия для заключения мира

Президент Украины Владимир Зеленский может почти сразу урегулировать конфликт на Украине, отказавшись от притязаний на Крым и идеи вступления страны в НАТО, заявил президент США Дональд Трамп

«Президент Украины Зеленский может почти сразу же положить конец войне с Россией, если захочет, или же продолжить сражаться. Вспомните, как все началось. Никакого возвращения Крыма [Бараку] Обаме (12 лет назад, без единого выстрела) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются», — написал Трамп в соцсети в Truth Social.

Он добавил, что понедельник станет «большим днем» для Белого дома, так как никогда ранее резиденцию президента США не посещало такое большое число европейских лидеров.

«Лживые СМИ будут говорить, что для президента Трампа является большим проигрышем принять столько великих европейских лидеров в нашем прекрасном Белом доме. На самом деле это большая честь для Америки», — написал он в следующем сообщении.

Зеленский 18 августа встретится в Вашингтоне с Трампом. Вместе с ним на встречу с американским лидером отправятся президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.