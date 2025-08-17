Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

Паника началась среди сторонников конфликта на Украине в преддверии переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского заявил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Европейские и британские сторонники конфликта в панике», — написал Дмитриев в своем телеграм-канале.

Он сослался на публикации газет Politico и Bild, в которых сообщалось о возможных планах канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и лидера Финляндии Александра Стубба присоединиться к Зеленскому на переговорах с Трампом в Белом доме.

Встреча Трампа с Зеленским запланирована на 18 августа в Белом доме. В случае ее успеха будет назначена новая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.