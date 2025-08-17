НАВЕРХ
Трамп решил встретиться с Путиным и Зеленским 22 августа

Источник:
Axios
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Президент США Дональд Трамп рассчитывает провести трехстороннюю встречу с главами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским 22 августа, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Трамп во время телефонного разговора с Зеленским и европейскими лидерами по итогам встречи с президентом России на Аляске заявил о намерении «организовать трехсторонний саммит с Путиным и Зеленским уже в следующую пятницу», 22 августа, рассказали источники.

При этом президент США не ожидает крупного прорыва на этой встрече.

Газета The New York Times ранее сообщила со ссылкой на источники, что Трамп после встречи с Путиным на Аляске предложил европейским лидерам план мирного урегулирования, который предполагает уступку Украиной всей территории Донбасса России.

Президент США считает, что быстро достичь мирного соглашения можно, если Зеленский согласится передать РФ оставшуюся часть Донбасса. Президент Украины «сказал, что это невозможно», и «отклонил требование».

Политика #Мир

