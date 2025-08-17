НАВЕРХ
Новые правила изъятия бесхозных земель вступят в силу с 1 сентября

Источник:
РИА Новости
206 1
Дача
Фото: © Sibnet.ru

Новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков вступают в силу с1 сентября, предупредил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Например, причиной для изъятия послужит отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта в установленные сроки: пять лет — для земель под строительство, семь лет — под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)», — сказал депутат РИА Новости.

Другие основания для изъятия:

  • захламление более половины территории отходами или мусором и неустранение проблемы в течение года со дня выявления;
  • ненадлежащее содержание построек и отсутствие окон;
  • зарастание территории сорняками: если в течение года более половины площади участка занято сорняками высотой свыше одного метра, это может стать причиной для изъятия.

Тем не менее, добавил депутат, изъятие — крайняя мера. Собственнику все равно дадут возможность предоставить объяснения и устранить проблему и даже продлить срок устранения проблемы через суд, заключил собеседник агентства.

Жизнь #Законы
