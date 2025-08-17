НАВЕРХ
Стало известно о содержании письма Мелании Трамп Путину

Источник:
Fox News
Мелания Трамп
Мелания Трамп
Фото: The White House

Первая леди США Мелания Трамп призвала президента России Владимира Путина к защите детей, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на письмо, переданное Меланией российскому лидеру во время саммита на Аляске.

«Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем послужите одной лишь России — вы послужите всему человечеству. Вы, господин Путин, способны воплотить эту идею в жизнь одним росчерком пера сегодня», — написала Мелания Трамп Путину.

Президент прочитал это письмо в присутствии американской и российской делегаций во время саммита в Анкоридже. Мелания Трамп в письме отмечает, что вопрос защиты детей «выходит за рамки любых человеческих разногласий» и «стоит выше географии, правительства и идеологии».

«Как родители, мы обязаны питать надежду следующего поколения. Как лидеры, мы обязаны поддерживать наших детей, и это выходит за рамки комфорта немногих. Несомненно, мы должны стремиться создать мир, наполненный достоинством для всех, чтобы каждая душа могла пробудиться в мире, и чтобы само будущее было надежно защищено», — говорится в письме.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп во время встречи с российским коллегой на Аляске передал ему письмо от своей жены Мелании. Оно касается судеб детей, якобы похищенных во время конфликта на Украине.

Политика
