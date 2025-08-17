НАВЕРХ
МВД посоветовало, как защитить данные на «Госуслугах»

Источник:
ТАСС
285 0

Министерство внутренних дел России в целях защиты персональных данных на портале «Госуслуг» рекомендует удалять СМС с неизвестных номеров.

«Для защиты персональных данных на Едином портале при получении государственных услуг рекомендуем не отвечать и удалять СМС с неизвестных номеров телефонов, за исключением короткого номера 0919, который используется для оценки качества предоставленной государственной услуги», — приводит ТАСС материалы МВД.

Кроме того, в МВД советуют не обращаться к третьим лицам для подачи заявления и осуществления предварительной записи на прием через личный кабинет на «Госуслугах», а если уже возникла такая необходимость, рекомендуют бережно хранить логин и пароль, не говорить его третьим лицам, в том числе должностным лицам.

«При смене абонентского номера сотовой связи рекомендуется вносить изменения в созданный профиль учетной записи Единого портала», — советуют в МВД.

Также там отмечают, что не стоит использовать технологии VPN при входе в личный кабинет, а также сохранять пароль и логин в личный кабинет на портале при использовании «чужих» компьютеров.

Хайтек #Интернет
Обсуждение (0)
