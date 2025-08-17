НАВЕРХ
Зеленский отверг мирный план Трампа по Украине

Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Дональдом Трампом по итогам его встречи с российским лидером Владимиром Путиным назвал невозможной уступку Украиной всей территории Донбасса России.

Во время телефонной беседы, продлившейся около полутора часов, Трамп проинформировал Зеленского об итогах саммита на Аляске, отметив, что российское руководство якобы «предложило заморозить линию фронта» при условии «полного вывода Украиной войск» из ДНР и ЛНР, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Они рассказали, что Зеленский «сказал, что это невозможно». Он «отклонил это требование».

The Washington Post, что разговор Трампа с Зеленским и европейскими лидерами, последовавший за их беседой в формате «один на один», был «куда более напряженным» в сравнении с их консультациями, состоявшимися в преддверии саммита.

Ранее стало известно, что Трамп после встречи с Путиным на Аляске предложил европейским лидерам план мирного урегулирования, который предполагает уступку Украиной всей территории Донбасса России, включая еще не освобожденные российскими войсками районы.

