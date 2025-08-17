Shaman спел перед Ким Чен Ыном

Российский певец Shaman выступил перед главой КНДР Ким Чен Ыном, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Shaman спел на концерте в честь 80-летия освобождения Корейского полуострова в Пхеньяне, который состоялся в Пхеньянском дворце спорта 15 августа. В частности, певец исполнил песни «Встанем», «Моя Россия», «Мой бой» и ряд других.

Исполнитель прибыл в Северную Корею в составе делегации России 14 августа. Кроме Shaman, на концерте выступили ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск и ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения «Красная Звезда».

Ким Чен Ын поблагодарил российских артистов на выступление. Северокорейский лидер отметил, что оно «придало празднику особую радость и укрепило развивающуюся дружбу между странами».