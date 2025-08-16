Трамп предложил признать весь Донбасс российским

Президент США Дональд Трамп после встречи на Аляске с Владимиром Путиным предложил европейским лидерам план мирного урегулирования, который предполагает признание всей территории Донбасса российской.

Трамп уверен, что быстро достичь мирного соглашения можно, если украинский президент Владимир Зеленский согласится передать России оставшуюся часть Донбасса, пишет The New York Times со ссылкой на европейских чиновников.

После этого на текущей линии фронта будет согласовано прекращение огня и начнут действовать гарантии безопасности для Киева. Скорее всего, этот план будет предложен американским президентом Зеленскому на встрече в Белом доме, которая состоится 18 августа.

Ранее Трамп по итогам саммита на Аляске заявил, что лучше сразу перейти к заключению мирного соглашения, а не устанавливать временное перемирие. Аналогичную инициативу ранее выдвигал президент Владимир Путин.