Хайтек
Мошенники научились подмене контактов в телефоне

Sibnet.ru
Мошенники начали использовать так называемые vcf-файлы для подмены контактов в телефонных книгах, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в своем телеграм-канале.

Vcf-файл позволяет быстро сохранить номер со всеми важными данными в телефоне абонента, который его скачает. Однако формат, предназначенный для обмена контактной информацией, с недавних пор начали использовать в мошеннических схемах.

Пользователи получают замаскированное под полезное уведомление от банка сообщение, содержащее файл с расширением .vcf. В случае принятия в телефонной книге жертвы появляется новый номер или обновляется уже имеющийся контакт.

В дальнейшем мошенники могут использовать данный контакт для обмана. Чтобы обезопасить себя, ведомство призвало не открывать файлы .vcf из сообщений от неизвестных отправителей и сохранять важные номера самостоятельно.

